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Göksel Gümüşdağ: Ülke puanına önemli bir katkı sağladık

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımıyla oynanan mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Manchester United, Avusturya takımı LASK'ı 5-0 yendi. Artık Avusturya'nın Türkiye'ye yetişme şansı yok. Ülke puanına çok önemli bir katkı sağladık. Şampiyon olan takımımız doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecekti ama şimdi gidecek." ifadelerini kullandı.
13.03.2020

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını 1-0 yenerek rövanş öncesi önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, her takımdan taraftarların kendilerini desteklemeye geldiğini belirterek, "Futbolseverler, tribünlerdeki renk kardeşliğini, hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için duygusunu o kadar iyi anlamış ki kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün burada 17 kulübün taraftarı vardı. Tüylerim diken diken oldu. 'Her şey vatan için' sesleriyle çok güzel bir atmosfer yarattılar. Tüm dünyayı saran koronavirüs durumuna rağmen herkes buradaydı." diye konuştu.

Aldıkları galibiyetin rövanş maçı öncesi önemli olduğuna değinen Gümüşdağ, "Gol yememeyi çok istiyorduk. Bunu da başardık. Gol yemeden bir gol atmak da çok önemliydi ama hiçbir şey bitmedi. Deplasmandaki maç zor olacak. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Tüm teknik ekibi ve futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Fiziksel kalitesi olan bir oyuncu grubu vardı. Deplasmanda çok iyi oynayan bir takımdı. Başa baş bir mücadele oldu. Önemli bir galibiyet aldık. Deplasmandaki maç öncesi bizim için çok faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Turuncu-lacivertli kulübün başkanı, ülke puanına ciddi bir katkıda bulunduklarını vurgulayarak, "Manchester United, Avusturya takımı LASK'ı 5-0 yendi. Artık Avusturya'nın Türkiye'ye yetişme şansı yok. Ülke puanına çok önemli bir katkı sağladık. Şampiyon olan takımımız doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecekti ama şimdi gidecek. Başakşehir Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiği için teknik direktörümüze ve oyunculara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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