12 Mart 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Kopenhag'dan UEFA'ya erteleme talebi!

Kopenhag'dan UEFA'ya erteleme talebi!
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 Giriş Tarihi: 12.03.2020

FC , 19 Mart tarihinde evinde oynayacağı maçı mücadelesinin ertelenmesini talep etti.

'da alınan kararla, ülkedeki tüm spor müsabakaları ay sonuna dek askıya alınmıştı. Bu durum sonrası ile arasında oynanacak olan Son 16 Turu ikinci maçı için Danimarka temsilcisi erteleme talebinde bulundu. Kopenhag Kulübü'nden yapılan açıklamada "Danimarka'daki durumla alakalı olarak 'ya ve Başakşehir kulübüne bilgilendirme yapılmıştır. Ülkede koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan durumun Danimarka hükümeti tarafından getirilen kısıtlamaları ve ülke futbolu üzerinde alınan kararları beraberinde getirdiği iletilmiştir. Bu yüzden Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın ertelenmesini ve bununla ilgili UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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