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Başakşehir'e kötü haber! Okan Buruk açıkladı

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Kopenhag maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Enzo Crivelli ile ilgili "Arka adelesinde önemli bir yırtık oluştu. Süreyle ilgili net bir şey söyleyemeyeceğim ama kötü bir sakatlığı var. MR'dan sonra durumu belli olur. Uzun bir süre sonra sahalara döneceğe benziyor." ifadelerini kullandı.
12.03.2020

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı Visca'nın penaltı golüyle 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi düşünceleri ile maçın içerisindeki rakipten çıkan oyunun aşağı yukarı eşleştiğini belirterek, "4-4-2 sistemi defansif anlamda çok iyi olan pozisyon vermeyen hataya zorlayan bir takım bekliyorduk. Maç boyunca da bunu yaptılar ve gerçekten eski maçlara göre bize çok az pozisyon veren bir takım karşımızda vardı. Maçın sonunda golü bulduk. Rakibimize net pozisyon vermedik. 1-0'lık galibiyet çok önemli. Bu galibiyeti gol yemeden kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

"Bu maç ülke puanı için çok önemliydi"

Alınan galibiyet ve maçın önemine değinen Buruk, "Bu maç için çok önemliydi. Bugün günün sonunda baktığımızda LASK takımının kaybettiğini ve bugün ülke puanı için iyi bir iş yaptığımızı garantiledik. İlk hedeflerimizden biriydi ülke puanını yukarıya çekmek. Galibiyet güzel ama ikinci maçı orada oynayacağız. Şanslar bence eşit durumda. Yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz ligde ve Avrupa'da. Salgınla dünyanın bir çok yerinde konuşuluyor. Bazı ülkelerde oynandı seyirciyle. Burada ülkelerin aldığı karar önemli. Danimarka hükümetinin alacağı kararı bilmiyoruz. Bütün alınacak kararlara saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Müsabakada sakatlanan Enzo Crivelli'nin sakatlık durumu hakkında sorulan soruya cevap veren Buruk, "Arka adalesinde önemli bir yırtık oluştu. Şu andaki görüntüsü, kötü bir sakatlık var. Yarınki MR sonuçlarından sonra belli olur. Uzun bir süre sonra dönecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

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