12 Mart 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: LASK Linz 0-5 Manchester United | MAÇ SONUCU

ManU LASK Linz'i farklı geçti
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 12.03.2020

son 16 turu ilk maçında , deplasmanda 'i Odion Ighalo, , , ve 'nın attığı gollerle 5-0 mağlup ederek için avantajı kaptı.

son 16 turu ilk maçında temsilcisi ile İngiliz temsilcisi , Linzer Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar rakibini 28. dakikada Odion Ighalo, 58. dakikada , 82. dakikada , 90+1. dakikada ve 90+3. dakikada 'nın attığı gollerle 5-0 mağlup ederek için büyük avantaj elde etti.

STADA SEYİRCİ ALINMADI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan LASK Linz - Manchester United karşılaşmasına Avrupa'da yoğun bir biçimde görülen koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'de Stadı'nda oynanacak.


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