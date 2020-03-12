UEFA Avrupa Ligi: LASK Linz 0-5 Manchester United | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United, deplasmanda LASK Linz'i Odion Ighalo, Daniel James, Juan Mata, Mason Greenwood ve Andreas Pereira'nın attığı gollerle 5-0 mağlup ederek çeyrek final için avantajı kaptı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile İngiliz temsilcisi Manchester United, Linzer Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kırmızı Şeytanlar rakibini 28. dakikada Odion Ighalo, 58. dakikada Daniel James, 82. dakikada Juan Mata, 90+1. dakikada Mason Greenwood ve 90+3. dakikada Andreas Pereira'nın attığı gollerle 5-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti.
STADA SEYİRCİ ALINMADI
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan LASK Linz - Manchester United karşılaşmasına Avrupa'da yoğun bir biçimde görülen koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınmadı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'de Old Trafford Stadı'nda oynanacak.
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