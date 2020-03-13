13 Mart 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi’nin formda takımı Bayer Leverkusen mest etti!

UEFA Avrupa Ligi’nin formda takımı Bayer Leverkusen mest etti!
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 13.03.2020

Dün gece oynanan UEFA maçları nefes kesti. Temsilcimiz Başakşehir’in Kophenhag karşısında 1-0 galip geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyum’u Türk bayraklarıyla donatıldı. Gecenin bir diğer önemli karşılaşması - maçı nefesleri kesti. 4 gollü karşılaşma Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen’in 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Deplasmanda 3 gol kaydeden Alman ekibi Almanya’ya oldukça rahat döndü.

Koronavirüs tüm spor branşlarına etki etti. Birçok maç ertelendi veya seyircisiz oynandı. Sporseverler seyir zevki yüksek maçlar izlemek için UEFA maçlarına odaklandı. Dün gecenin en güzel maçlarından biri olan - arasında oynandı. Leverkusen, İskoçya deplasmanından 3-1 gibi net bir skorla ayrılmayı başardı. Bundesliga ve Avrupa Ligi'nde bol gollü maçlar izleten Leverkusen, dün akşam oynanan maçta beklentileri yine karşılamayı başardı. Karşılaşmada Leverkusen'in Türk asıllı Alman furbolcusu Kerem Demirbay 81 dakika forma giydi. Leverkusen'in gollerini 37. Dakikada Havertz, 67. Dakikada Aranguiz ve 88. Dakikada Bailey atarken, Rangers'ın tek golü 75. Dakikada Edmundson'dan geldi. Rövanş mücadelesi 19 Mart Perşembe günü 'da oynanacak.

IANIS HAGI LEVERKUSEN'E KARŞI FORMA GİYMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçtada sahanın yıldızı olan , Bayer Leverkusen karşısında forma giyemedi. Galatasaray'ın efsanesi George Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, geldiği günden itibaren İskoç taraftarların sevgilisi olmayı başardı.

Galatasaray'dan erteleme talebi haberin devamı

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