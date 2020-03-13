UEFA Avrupa Ligi’nin formda takımı Bayer Leverkusen mest etti!

Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi maçları nefes kesti. Temsilcimiz Başakşehir’in Kophenhag karşısında 1-0 galip geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyum’u Türk bayraklarıyla donatıldı. Gecenin bir diğer önemli karşılaşması Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen maçı nefesleri kesti. 4 gollü karşılaşma Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen’in 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Deplasmanda 3 gol kaydeden Alman ekibi Almanya’ya oldukça rahat döndü.

Koronavirüs tüm spor branşlarına etki etti. Birçok maç ertelendi veya seyircisiz oynandı. Sporseverler seyir zevki yüksek maçlar izlemek için UEFA Avrupa Ligi maçlarına odaklandı. Dün gecenin en güzel maçlarından biri olan Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen arasında oynandı. Leverkusen, İskoçya deplasmanından 3-1 gibi net bir skorla ayrılmayı başardı. Bundesliga ve Avrupa Ligi'nde bol gollü maçlar izleten Leverkusen, dün akşam oynanan maçta beklentileri yine karşılamayı başardı. Karşılaşmada Leverkusen'in Türk asıllı Alman furbolcusu Kerem Demirbay 81 dakika forma giydi. Leverkusen'in gollerini 37. Dakikada Havertz, 67. Dakikada Aranguiz ve 88. Dakikada Bailey atarken, Rangers'ın tek golü 75. Dakikada Edmundson'dan geldi. Rövanş mücadelesi 19 Mart Perşembe günü Almanya'da oynanacak.

IANIS HAGI LEVERKUSEN'E KARŞI FORMA GİYMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçtada sahanın yıldızı olan Ianis Hagi, Bayer Leverkusen karşısında forma giyemedi. Galatasaray'ın efsanesi George Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, geldiği günden itibaren İskoç taraftarların sevgilisi olmayı başardı.

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