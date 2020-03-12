12 Mart 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt 0-3 Basel | MAÇ SONUCU

Basel çeyrek final kapısını araladı
AVRUPA LİGİ
Giriş Tarihi: 12.03.2020

son 16 turu ilk maçında Basel, deplasmanda 'u 3-0 mağlup ederek için büyük avantaj elde etti. ekibine galibiyeti getiren golleri , ve kaydetti.

son 16 turu ilk maçında ile Basel, Commerzbank-Arena'da kozlarını paylaştı. temsilcisi, rakibini 27. dakikada , 73. dakikada ve 85. dakikada 'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek kapısını araladı.

MÜCADELE SEYİRCİSİZ OYNANDI

Eintracht Frankfurt ile Basel arasında oynanan karşılaşmaya Avrupa'da etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınmadı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Basel'in sahası St. Jakob-Park'ta oynanacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

AVRUPA LİGİ HABERLERİ
Gümüşdağ'dan Kopenhag'ın erteleme talebine yanıt Gümüşdağ'dan Kopenhag'ın erteleme talebine yanıt
Kopenhag'dan UEFA'ya erteleme talebi! Kopenhag'dan UEFA'ya erteleme talebi!
Başakşehir avantajı kaptı! Başakşehir avantajı kaptı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör