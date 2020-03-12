UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt 0-3 Basel | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Basel, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 3-0 mağlup ederek çeyrek final için büyük avantaj elde etti. İsviçre ekibine galibiyeti getiren golleri Samuele Campo, Kevin Bua ve Fabian Frei kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile Basel, Commerzbank-Arena'da kozlarını paylaştı. İsviçre temsilcisi, rakibini 27. dakikada Samuele Campo, 73. dakikada Kevin Bua ve 85. dakikada Fabian Frei'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını araladı.
MÜCADELE SEYİRCİSİZ OYNANDI
Eintracht Frankfurt ile Basel arasında oynanan karşılaşmaya Avrupa'da etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle seyirci alınmadı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te Basel'in sahası St. Jakob-Park'ta oynanacak.
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