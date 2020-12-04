04 Aralık 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

Burak Yılmaz UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

Burak Yılmaz'a büyük onur! Haftanın oyuncusu seçildi
AVRUPA LİGİ
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Giriş Tarihi: 04.12.2020

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz , maçında gösterdiği performansla 'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Sezon başında 'tan ayrılarak Fransız ekibi Lille'e transfer olan , 'nde haftanın oyuncusu seçildi. UEFA Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada Milan'dan Hauge, Molde'den Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno'yu geride bırak tecrübeli futbolcunun haftanın oyuncusu seçildiği açıklandı.

Yıldız golcü, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde ile oynadığı maça sonradan dahil olmuş ve attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti.

Lille forması giyen bir başka milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı da 1. ve 3. haftadalarda yaptığı 2 hat-trick ile UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

Burak Yılmaz maça damga vurdu! haberin devamı

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