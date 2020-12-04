Burak Yılmaz UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi
Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Sparta Prag maçında gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi. UEFA Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada Milan'dan Hauge, Molde'den Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno'yu geride bırak tecrübeli futbolcunun haftanın oyuncusu seçildiği açıklandı.
Yıldız golcü, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynadığı maça sonradan dahil olmuş ve attığı 2 golle takımına galibiyeti getirmişti.
Lille forması giyen bir başka milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı da 1. ve 3. haftadalarda yaptığı 2 hat-trick ile UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
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