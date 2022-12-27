Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ankaragücü - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ankaragücü - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Ankaragücü ile Ümraniyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Ümraniyespor maçı 27 Aralık Salı günü saat 17:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.