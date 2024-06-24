Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü, Bosna Hersekli defans oyuncusu Nihad Mujakic'in FK Partizan'a transfer olduğunu açıkladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımızdan Nihad Mujakic'in, 895 bin avro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından kulübümüze yüzde 20 pay ödenmesi karşılığında transferi konusunda FK Partizan ile anlaşmaya varılmıştır. Nihad Mujakic'e kulübümüz adına verdiği emekler için teşekkür eder, yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.