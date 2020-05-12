12 Mayıs 2020, Salı

ALANYASPOR

Alanyaspor çalışmalarını sürdürüyor

Alanyaspor çalışmalarını sürdürüyor
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gruplar halinde ve sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmaya başlayan Aytemiz , günün ilk antrenmanını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan futbolcular, saat 09.30 ve 10.30'da başlayan idmanda kondisyon koşuları ve dar alanda çift kale maçlar yaptı.

Alanyasporlu futbolcular çalışmalarını saat 17.00 ve 18.00'de iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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