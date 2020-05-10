N'Sakala yan çizdi

Daha önce Beşiktaş'a gitmek istediğini söyleyen Alanyalı sol bek, "Evet, Beşiktaş'la görüştüm ancak şu an başka bir kulübü düşünmek istemiyorum. Önceliğim Alanya" dedi.

Uzun zamandır Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan N'Sakala farklı konuşmaya başladı. Alanya ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan sol bek, Beşiktaş'la görüştüğünü söyledi ve başka teklifler aldığını da kaydetti.

Daha önce siyah-beyazlılara gitmek istediğini belirten N'Sakala, "Evet Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen hocayı iyi tanıyorum. Benim için bu iyi bir şey çünkü bu büyük bir kulüp, onlara karşı çok saygı duyuyorum. Ama oraya gidip gitmeyeceğimi ben bile bilemiyorum. Şu anda başka bir kulüp hakkında düşünmek istemediğimi söyledim" dedi.

Fenerbahçe'den de teklif aldığını bildiren 29 yaşındaki Kongolu "Ocak ayında F.Bahçe'den iyi bir teklif aldım fakat şimdi her şey değişti. Başakşehir de benimle çok görüşüyor" ifadelerini kullandı.

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