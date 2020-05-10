N'Sakala yan çizdi
Daha önce Beşiktaş'a gitmek istediğini söyleyen Alanyalı sol bek, "Evet, Beşiktaş'la görüştüm ancak şu an başka bir kulübü düşünmek istemiyorum. Önceliğim Alanya" dedi.
Uzun zamandır Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan N'Sakala farklı konuşmaya başladı. Alanya ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan sol bek, Beşiktaş'la görüştüğünü söyledi ve başka teklifler aldığını da kaydetti.
Daha önce siyah-beyazlılara gitmek istediğini belirten N'Sakala, "Evet Beşiktaş ile bir görüşmem oldu çünkü Sergen hocayı iyi tanıyorum. Benim için bu iyi bir şey çünkü bu büyük bir kulüp, onlara karşı çok saygı duyuyorum. Ama oraya gidip gitmeyeceğimi ben bile bilemiyorum. Şu anda başka bir kulüp hakkında düşünmek istemediğimi söyledim" dedi.
Fenerbahçe'den de teklif aldığını bildiren 29 yaşındaki Kongolu "Ocak ayında F.Bahçe'den iyi bir teklif aldım fakat şimdi her şey değişti. Başakşehir de benimle çok görüşüyor" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde