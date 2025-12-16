Tabelayı savunmak

Avrupa'dan "şık" bir skorla gelmelerine rağmen, ligin kırılma haftasını yaşayacaktı Fenerbahçe. Galatasaray'ın maç fazlasıyla altı puan fark koyması bir yana, berabere biten Trabzonspor maçı dageceye anlamını kattı. Tedesco maç öncesinde "Alev alev yanıyorlar" dedi oyuncuları için. Uzun zaman sonra takımına bu kadar güvenip, iddiasını ortaya koyan bir teknik adam ifadesi. İlk yarıdaki coşku da O'nu yanıltmadı. Konyaspor baskısını kırıp, çok oyuncu ile etkili şekilde gelmeye başladılar. Pozisyonlar kaçtı, fırsatlar harcandı, Talisca ustalığına, futbol şansını da ekleyip, skoru üçe getirdiler. İkinci yarıda vitesi küçültüp, maçı tutmaya konsantre oldular. Değişiklikler de bunu destekledi. Başakşehir karşısında öne geçip, maçı tutamamış, "Bunu başarmamız gerekirdi" eleştirisini de yaptılar. Şimdi, perşembenin yorgunluğu üstüne tabelayı savunmayı seçtiler.

Konya kısa üçgenler, özellikle merkezdeki kalabalığı sık sık deldi ama şut fırsatlarını ceza alanı dışında bulabildiler. Ederson sorumluluk aldı bu anlarda da. Bu maçların tekrarı olacağından kimsenin şüphesi de olmasın. Üç günde bir maç serisi içindeyseniz, ilk yarıda farkı bulduysanız, "ekonomik moda" geçmek anlam taşır. Keşke aynı tempoya veya baskıya devam edebilseler. Buna oyuncunun vücut dili karar verir. Duran yerine Talisca çıksa, belki de bulunan boş alanlarda daha etkili hücumlar da izleyebilirdik. Yine de 87'de gelen Asensio golü, Kadıköy müdavimlerinin evlerine daha keyifli götürdü. emre.bol@fotomac.com.tr Yani; yarış devam...