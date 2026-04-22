22 Nisan 2026 MUSTAFA ÇULCU













VAR karışamaz Fenerbahçe'nin ligde son maçta yaşadığı karanlıktan aydınlığa çıkabileceği ve hafta sonu derbi öncesi moral depolamak oyun farkındalığı yaratmak için fırsat maçına 4 rotasyonla çıktı. Ancak ilk yarıda kaleye gitmekte ve üretmekte zorlandı. Konyaspor ise kalabalık savunma merkezli sabırlı oyunla geçiş kovaladı. Talisca ve Fred oyuna girdikten sonra Fenerbahçe rakip kalede daha etkili olmaya başladı ama tabela yapamadı. Son bölümde ise Konyaspor biraz olsun ön alanda baskıyı arttırdı o kadar. Pozisyon zenginliği olmayan, temposuz, tatsız tuzsuz ve ikinci bölgede sıkışan maç uzatmalara gitti. Uzatmanın son dakikalarında skandal bir VAR uygulaması ve Fenerbahçe penaltıdan yediği golle elendi. Aydınlığa çıkamadı.



Hafta sonu Premier Lig'de Manchester City-Arsenal maçını Anthony Taylor 17 faul ile tamamlarken MHK'nin koşulsuz destek verdiği, umut bağladığı 34 yaşındaki FIFA hakemi Ozan Ergün maçın ilk yarısını 15 faul, maçın 90 dakikasını ise 26 faul ile tamamladı. İtirazları ile oyunu geren ve 40'ta Oosterwolde'ye kontrolsüz faul yapan Deniz Türünç'e ve 54'te Cherif'e kontrolsüz faulün de Nagalo'ya sarı kartları pas geçmesi asla kabul edilemez. Neden olduğunu göremediğimiz herhalde zaman geçiriyor diye düşündüğümüz kaleci Bahadır'a sarı gösterdi! Her geçen gün modern ve karakterli hakemlikten uzaklaşan duygularıyla hareket eden duruma, rüzgara, iklime göre uygulama yapan bir nesil oluştu! Aşmamız gereken temel sorunumuz bu. Maçlarda net kartları zamanında göstermemek hakemler için güven ve itibar kaybıdır. Pas geçilen kartlar kontrol aşınması yaratır. Hakeme itirazlar artınca nihayet 63'de lütufta bulundu Deniz Türünç'e sarı gösterdi.116'da Semedo-Kramer pozisyonunda Konyaspor penaltı bekledi. 118'de Erkan Engin ile yine bir VAR uygulama skandalı yaşandı. Hakemin OFR'de bu kadar uzun süre izleyerek verdiği penaltı ''açık ve bariz hata'' değildir. 120+2'de atılan goldeki penaltıyı hakem sahada vermiş olsa karara saygı duyarız lakin bu gri pozisyona VAR asla karışamaz.