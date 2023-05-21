Yazarlar Murat Özbostan Türkiye’nin ayak sesleri her yerde
Türkiye’nin ayak sesleri her yerde
21 Mayıs 2023, Pazar

MURAT ÖZBOSTAN

Türkiye’nin ayak sesleri her yerde

Bazı maçlarda kazanan ya da kaybedenin bir önemi yoktur… Tıpkı dün Torino'da oynanan VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit karşılaşmasında olduğu gibi. Sayıyı kim alırsa alsın sevindik, smacı kim vurursa vursun alkışladık. Evet, sahaya çıkan teknik heyet ve sporcular kariyerleri için büyük önem taşıyan voleybolun en büyük kupasını almak için müthiş bir mücadele ortaya koydular. Türkiye'ye sadece gururlanmak düştü.
Türk sporcularının her organizasyonda yakaladığı büyük ivme bizleri başarılara alıştırdı. Özellikle de kadınlarımızın ayak sesleri. Artık her branşta madalya ya da kupa müzelerimizde yerini alıyor. Voleybol tüm branşlara bu anlamda da öncülük etti. Türkiye kadın voleybolunda bambaşka bir yerde.
VakıfBank son Avrupa şampiyonu sıfatıyla sahadaydı. Bu kupada 9. kez final oynadı. Eczacıbaşı ise 2015'te bu kulvarda şampiyonluk yaşamıştı. Dün ikisi de büyük bir mücadele ortaya koydu. Özetle VakıfBank tecrübesiyle işi bitirdi. Eczacıbaşı son set hariç direndi. Ama yetmedi.
Türk voleyboluna emek veren, bu tarihi finali bize yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.

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