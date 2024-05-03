Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln sahasında Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Freiburg maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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