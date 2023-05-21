21 Mayıs 2023, Pazar AHMET ÇAKAR











Büyük golcü yine sahne aldı G.Saray, adım adım mutlu sona ulaşıyor. A.Gücü'nü yendiklerinde Türkiye Şampiyonu olacaklar. Bakıyoruz da bu şampiyonlukta kimin en çok emeği olacak; karşımıza çok isim çıkıyor. Ama herhalde en önemlisi İcardi ve Torreira. Yani diğer bir deyimle dün akşamın iki yıldızı. Biri attığı goller diğeri ise verdiği korkunç mücadelesi ile.

G.Saray maçın hakimiydi. Ama şimdiye dek alıştığımız iç saha pozisyon üstünlüğünü pek göremedik. Fakat maçın başında Rashica'nın defans arkasına yaptığı koşu ile boşalan yerine İcardi'nin yönelmesi ve Kerem'in pası ile gelen gol G.Saray'ı öne geçirdi. G.Saray, öne geçtikten sonra çok daha dengeli oynamaya çalışıyor. Bu nedenle de kendi evindeki maçlarda mütevazi rakiplere karşı çok farklı skorlar göremiyoruz. İkinci yarıdaki, gol sonrasının kopyası… Top G.Saray'da, Sivas fazla gelemiyor. Gelse de pozisyon üretemiyor. Buna karşılık da G.Saray fazla gol pozisyonu yaratamıyor. Bu dakikalarda sahneye yine büyük golcü İcardi çıktı. Sacha Boey orta yapmak üzere kafasını kaldırdığında İcardi, arka direğe koşusunu yaptı, kaleci dahil herkes kafa vuruşunu gelen yöne yani arka direğe yapacağını düşünürken o, dar açıdan ön direğin dibine vuruverdi ve G.Saray için o anda maç pek tabii ki bitti. Sonuçta G.Saray hak ettiği hedefe emin adımlarla ve rahat galibiyetlerle ilerlemeye devam ediyor.

Arda Kardeşler, iyi hakem, hoş hakem de derinlerinde rahatsız edici bir ego ve kibir hissediyorum. Dün gece kolay maçtı ama o, vermesi gereken iki net sarı kartı veremedi.