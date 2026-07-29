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Ben sosyal medya baskısından etkilenmem
29 Temmuz 2026

LEVENT TÜZEMEN

Ben sosyal medya baskısından etkilenmem

Son günlerde G.Saray'da yine transferle ilgili iddialar, haberler, farklı görüşler artınca telefona sarıldım ve başkan Dursun Özbek'e ulaştım… Başkan Dursun Özbek her zamanki nezaketi ile bilgilendirmeye başladı. "Keyfiniznasıl? Sosyal medyada gündemsiniz" dedim, yanıtı net oldu: "Ben sosyal medya baskısındanasla etkilenmemben ne yaptığımı biliyorum."

Tabii ki sonra Musiala iddialarını yönelttim, yanıtı her soru işaretini karşılayacak şekildeydi: "Musiala gündemdeyok. Böyle gündem yaratıyorlar.Her sene aynı şeylerlekarşı karşıya geliyorum.Hep, 'transferler nerede kaldı,ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır. Tabii ki yapacağıztransferleri, herkesgörecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Biz doğru bildiğimiz yoldanşaşmıyoruz. Yolumuzdailerliyoruz. 'Transfer yapmayacağım'mı dedim! Bazılarıaynı oyunu sahneye koyuyor.Alıştık. Herkes konuşuyorda 10+4 kuralını bilmiyorlarmı? Planlıilerliyoruz."

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