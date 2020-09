İSKENDER GÜNEN

Trabzonspor adımını doğru atmak zorunda

Trabzonspor'da takımdan ayrılan oyuncular aranır mı?

Başarılı bir sezon ama daha başarılı olabilir miydi? Bu soruya verilebilecek yanıt; evet… Geçen sezon kaçan şampiyonlukta en büyük neden, transferde yapılan yanlışlıklar. Sörloth'tan başka Trabzonspor'a katkı verebilecek bir oyuncu var mıydı? Sezon başı transfer edilen oyuncuları herkes alt alta yazsın. Şampiyonluk için, kenardan gelebilecek ve oyunu değiştirebilecek futbolcu zenginliğine sahip olmak gerekir. Özellikle pandemi sürecinden sonra Nwakaeme, Ekuban'ın sakatlanmasıyla oluşan boşluk bir türlü doldurulamadığı için gerekli puanlar bir türlü alınamadı. Bu sezon yapılan transferler hakkında şu an yorum yapma olanağımız yok. Yalnız geçen yılın en sorunlu bölgesi savunmanın göbeği ve de orta alanda Abdulkadir Parmak'a yardımcı olabilecek dirençli orta saha oyuncusu olmamasıydı. 21 takımlı ligde kupa maçlarını da düşünürsek transferlerin yeterliliği takımınızın ligdeki konumunu belirleme açısından büyük önem taşımakta.



AYNI ŞEYLERİ YAPIP FARKLI SONUÇ BEKLEMEK HATA!

F.Bahçe 11 transfer yaptı. Bu isimlerle hedefe ulaşabilirler mi?

BELKI de bu yıl Ali Koç için son şans. Hedef 4. yıldızı takmak ama Einstein'ın dediği gibi, 'aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek aptallıktır.' Çünkü her yıl aynı film sahnede. Çok oyuncu transfer etmek başarının olmazsa olmaz şartı olarak sunulmakta. Son derece yanlış. Önemli olan 'takım olmak'. Her yıl sil baştan yapılan transferlerle bir yere varmak son derece güç. Yeni bir takım olmanın zorluğu olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemelidir diye düşünüyorum.



TAKIMIN KALBİ ORTA SAHADIR G.SARAY'IN KALP RİTMİ BOZUK

G.Saray'da taraftar, "transfer yok" diyor. Kadro geniş... Ne dersiniz?

BANA göre G.Saray'ın fazla transfere gereksinimi yok. Defans ve forvet hattı alternatifi var. Sorun orta alanda. Çünkü geçen sezon bu alanda önemli yetersizlikler vardı. Bir takımın orta sahasını kalp olarak düşünürsek ritim bozukluğu hâlâ devam etmekte.



REZERV LİG, GENÇLERİ VE YEDEKLERİ HAZIR TUTMALI!

TFF, Rezerv Lig kurulması kararı aldı. Sizce bu plan başarılı olur mu?

ÖNCE A2 ligi kuruldu, ardından U21 ligi yaptık ama istenen sonuç yok. Çünkü bu liglerin motivasyonları, sponsorları, izleyicisi yoktu. A takımda oynamayanların, kadroya giremeyenlerin, sakatlıktan yeni kurtulanların sahaya zoraki çıktıkları bir lig olmaktan öteye geçememişti. Rezerv Lig İngiltere ve İspanya'da amacına ulaşıyor. Eğer rezerv ligin amacı, hedef ağırlıklı olarak gençlerin oynatılması ve 11'lerde sakatlıktan dönmüş A takım oyuncularına da fiziksel anlamda hazırlanma şansı vermek olursa gelecek için umut vadedebilir.