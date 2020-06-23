İSKENDER GÜNEN

Kırmızı nerede!

Tam 3 puan geldi dediğiniz anda, Bakasetas her zaman yaptığı işi yaptı. Ve de son dakikada gelen gol… Erce Kardeşler için 'şampiyonluğu getiren isim' olarak yazıya başlayacaktım. Çünkü Uğurcan bu sezon başarıda en büyük pay sahibi ama bazı maçlar var ki şampiyonluk için arkanızda bekleyen oyuncuların da konsantrasyonu çok önemlidir. Erce Kardeşler 2. yarı Uğurcan'ın sakatlanmasından sonra oyuna girdi ve 3 net gol pozisyonunda çok başarılıydı. Sosa ve Nwakaeme gibi iki önemli oyuncudan yoksun böylesi zor bir Alanyaspor maçı… Sosa orta alanda bu takım için önemli bir isim. Ama Nwakaeme bana göre çok daha özel bir isim. Çünkü Nwakaeme top saklama becerisi olan, attığı goller ve asistlerle, dripling özelliği olan, bu takım için vazgeçilmez bir isim. Geldiği günden bu yana oynadığı oyunla bugüne kadar takıma katkı yapan oyuncuların başında. Sahada olsa Trabzonspor için bu maçın çok daha rahat geçme şansı vardı.

Topa sahip olmak, rakip alanda olmak, bir takım için önemli. Yalnız sonucu getiren üçüncü bölge… Abdülkadir Ömür attığı gol ve de ikinci yarıda yaptığı asist; bunlar hücum oyuncusu için önemli. Yalnız yeteneklerini düşündüğümüzde bana göre yeterli değil. İlk yarıda yenilen golde savunmanın yerleşme hatası, yenilen ikinci golde ise Ndiaye'nin Alanyaspor'un en iyi şut atan oyuncusunun karşısında anlamsız müdahalesi vardı. İlk yarıda Caulker'in Ömür'e yaptığı hareket kırmızı kart, 2. yarı ise Trabzonspor savunmasındaki Hosseini'nin hiç gereği yokken yaptığı hareketten aldığı kırmızı kartın profesyonel anlayışta yeri yok. Ligin boyu kısaldığı için maçın son dakikalarında gelen golle kaybedilen 2 puan şampiyonluk yarışı için büyük bir kayıp oldu. Yazık…