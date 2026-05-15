15 Mayıs 2026 HAKKI YALÇIN













Uyku hapları! Fenerbahçe'de renkli uyku hapları en güzel biçimde başkanlık seçimlerinde dağıtılır. Vaatler boldur, başkanlığa aday olmanın öznesi para ve transfer masallarıdır. Medyadaki ağaların aklına uymak ve yanlışlarda inat etmek başkanlığın kötü tarafını temsil etmiştir ama nedense gelenler gidenlerin yanlışlarını takip etmekten hiç vazgeçmemiştir.



Yıllardır izliyoruz. Kendilerine proje üreten medyadaki tilkilerin çemberine girenler başkanlık görevini layıkıyla yapamaz. Futbolda para çok şeydir ama yürek her şeydir.

Parasına güvenip yanlışlara koşulsuz itaat etmek, sadakati de yok eder Fenerbahçe felsefesini de. O yüzden adı Fenerbahçe ile anılmayacak şahıslar bile bu kulüpte yönetici olmuş, Fenerbahçeli çocuklar ihtiyar olmuştur.

Kaç yıldır soruyorum. 'Sezon başında bileti alınan şampiyonluk treni, sezon sonunda Fenerbahçe'yi almadan gidiyorsa, başkanlar hatayı trende mi aramalı yoksa o treni yanlış duraklarda beklediği için kendinde mi?' Hala cevap yok!



Kulüp tarihi bir borcun içinde batağa sürükleniyor. Ödenmesi mümkün olmayan milyarlarca liralık borçların hükmü yok. Altyapıya değer vermeyen üstyapıya çuvalla para verir, yetmez kulübün ömründen verir.

Fenerbahçe'nin elinde iki tane pırlanta vardı, biri Arda Güler diğeri Ferdi Kadıoğlu. Sözde bu iki transferden kulüp iyi para kazandı.

Peki, kazanılan para kimlere gitti?

Sidiki, Duran ve daha nicelerine.

Harcanan iki pırlanta da caba! "Özne para olduğunda denizlerin gerçeği derinliğinde değil balığındadır" cümlesinde balıktan kastımız anlaşılmış mıdır acaba?



Fenerbahçe'de eldeki yabancı bataklığı nasıl kurutulacak? Sezon sonunda gönderilmesi gerekenlere ödenecek para, borçları ikiye katlayacak da kimin umurunda?

Bu borçların üzerine çuvalla para harcamanın anonsları da yapılırken, kulüp yönetmenin paradan ziyade zeka ve beceri gerektirdiğini kim fark edecek? Yabancılara verilen değerin yetenekli yerlilerden esirgenmesinin hesabını kim soracak?

İsmail Yüksek gibi Avrupa'da bile her takımda oynayacak kadar hamarat birini harcayan sistem yeni sezonda hangi etiketli yabancıya kurban olacak? Bu takımın kaptanı edep yoksunu Skriniar! Böyle bir adamın kolundaki bandı gelecek sezon da tutacak olanlar için asaletin bir önemi olmayacaksa neyin olacak?



Bu kulüpte yanlışların ta kendisi olanları korumak adına "alternatif suçlu" her zaman bulunur. O yüzden gerçekler mumla aransa bulunmaz!

Eğer başkan olmanın şartlarında sadece para konuşacak da gerçekler susacaksa, günü kurtarmak uğruna Fenerbahçe'nin geleceğine kelepçe takılacaksa, bu sezon da tahminlerin aksini iddia edecek bir duruş görebilmenin adı; mucize olur!



Benim için sezonun en başarılı teknik adamı Fatih Tekke. Eldeki kısıtlı kadroyla şampiyonluğa oynayan ve kupada finale yükselen bir takım yarattı. Her şeyi bilen Sergen Yalçın'ın 'ıskartaya ayırdığı' Muçi'den yıldız yarattı. Para harcamakla şeyi hallettiğini düşünenlere 'asıl mesele yürektedir' diye pusula bıraktı.



Fatih Tekke gibi güzel insanların yanında durmak mesleki ve insanlık görevimizdir. O yüzden "kovulurken bile çuvalla tazminat alan yabancı teknik adamlar paramızı çalmasın, biraz da dönülmez akşamın ufkundan maçı döndürmenin şarkılarını çalsın" deriz. Çocukluktan kalan alışkanlığımdır; Fatih Tekke gibi adamların hakkını vermeyi severiz!