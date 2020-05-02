Okulları açıp futbolu yasaklamak

BÜLENT TİMURLENK

Toulouse

Juventus'u

Fransa'nın aldığı karar futbol dünyasında şaşkınlıkla karşılandı çünkü Avrupa'nın diğer 4 büyük ligi gibi Fransızların da mayısta idmanlara başlayıp kalan 10 haftayı haziran-temmuzda oynaması bekleniyordu. Mayıs ayı ortasında okulları açacağını iki hafta önce duyuran ve yine Avrupa'da şaşkınlık yaratan Fransa'nın eylül ayına kadar antrenman bile yapılamayacağını açıklaması elbetteatıyor. Şampiyonlar Ligi'nde PSG, çeyrek final maçını başka bir ülkede oynayacak, hazırlığını da başka bir ülkede yapacak. O. Lyon'un Juventus rövanşından alacağı sonuç da onların planlarını belirleyecek. Dün Ahmet Çakar'ın bu sayfalarda manşet olanfikrini İspanya'da La Liga'nın Başkanı Javier Tebas da dillendirdi. Lig oynanmazsa zararyakın ve Tebas şunu sorguladı: "Futbol sahası bir fabrikadan nasıl daha çok sağlığı tehdit eden bir alan olabilir.. "Fransa'da PSG uzun ara öndeydi, önceki gün oylamadan şampiyon ilan edildiği kararı çıktı. Buna kimsenin itirazı yok. Avrupa Kupası bileti alanlar arasında da puan eşitliği yoktu.İtalyanlar ligi bitirmeye kararlı ama bunu başaramazlarsa Fransızlardan farklı olarak oynanan son haftanın lideriama iki takım küme düşecek. Hollanda da playoff oynatmadan Ajax-Alkmaar'ı Şampiyonlar Ligi yolcusu yaptı ama bizden ve diğer ülkelerden farkları Hollanda'nın Devler Ligi'ne direkt takım göndermemesi. Hatırlarsınız, iki yıl önce Real Madrid ve Juventus'u eleyen, yarı finalde elenen Ajax, bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için iki tur oynamıştı. UEFA, yerel liglerin alacağı kararlara karışamadığından şampiyon ilan etmek ya da etmemek meselesi polemik konusu olmayı sürdürecek.Liverpool'un şampiyonluk hasreti bitecek, o da kutlamalara katılacaktı. 1983-84 sezonunda tek sezon formasını giydiğive kariyerine İspanya'da son veren Michael Robinson hafta başında hayata veda ettiğinde ülkenin iki büyük spor gazetesi Marca ve AS, ona birinci sayfalarını ayırdılar, AS Gazetesi, 6 sayfa yazdı hakkında. Robinson'un İspanya hikayesi elbette ki iki yıl oynadığı Osasuna günleri değildi. 28 yaşında öğrendiği İspanyolca ile ülkenin en önemli futbol yorumcularından ve programcılarından biri oldu.Geriye saygı duyulan bir hayat, Ertesi Gün serisi başta olmak üzere onlarca belgesel, röportaj ve arşivlerde yorumculuğu yaptığı yüzlerce maç kaldı...Koronavirüs günlerinin bir 'mağdur'u da İspanya'da manşetlere çıktı.Jorge 26 yaşında ve işi yasal değil. Santiago Bernabeu Stadı çevresinde sezon boyunca karaborsa bilet satıyor.Sezon başındasatın alan Jorge, RealMadrid'in lig ve ŞampiyonlarLigi maçlarında bu koltuklarıbir maçlığına yüksek bedellekiralıyor.Gazeteyeverdiği röportajdanbir cümleyle bitireyim:"Real Madrid, evindeBarça ve Atletico Madridile ve Şampiyonlar Ligi grupmaçlarını iyi ki salgından önceoynadı da zarar etmedim. Artıkgelecek sezona bakıyorum."