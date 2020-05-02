GÜRCAN BİLGİÇ

Bjelica macera olur

"Bjelica için 'Keşke olsa' derim ama uçakları uçuramazken nasıl getireceksiniz? Yeni teknik adam için hangi bütçeyi kullanacaksınız?"

"Maceranın peşine düşmek iyidir ama gerçeklerle yürümek gerekir. Yabancı isteniyorsa, parmağını şaklattığında hemen gelebilmeli"



Kulüpler önlerini göremeseler de olaylara "kör" bakan bir tanesi var; Fenerbahçe… Teknik direktörünü gönderip, kalan 8 maç için seçim yapmayıp, şimdi de "hadi" dense, antrenman planlamasını yapacak stratejinin sahibi belli değil. Bjelica ismi gündeme geldi. "Keşke olsa" derim. Prensipli, tavizsiz, oyuncuyu geliştiren ve oyun aklına sahip bir teknik adam. Uçakları uçuramazken nasıl getireceksiniz, çalıştıracaksınız ya da imza attıracaksınız.



TÜRK HOCA GETİRİLMELİ

Her şey bir tarafa federasyon maddi kısıtlamaları henüz kaldırmadı. Yeni teknik adam için bütçe yok. Maceranın peşine düşmek iyidir ama gerçeklerle de yürümek gerekiyor. Bu kadar zamanı test sayılarının duruma bakarak geçirirseniz dört yanlışınız tüm doğruları götürür. Yönetim hemen bir karar vermeli, Türk teknik adamla anlaşmalı. Yabancı istiyorsa da parmağını şıklattığında hemen gelebilecek, ülkeyi tanıyanlar seçilmeli.



İDDİALAR TÖRPÜLENECEK

Küçülen ekonomiler ile birlikte iddialar da törpüleneceği için "O olur mu, bu yeterli mi" kavgasına girilmesi de anlamsız. "Ne koydun elime, ne süreyim saçıma" derler adama. Yapılanma dönemini çok iyi planlayacak isimler var. Bunları söylemek bana doğru gelmiyor, manipüle etmek anlamı taşır. Bu aklın yönetimde olması lazım. Yoksa, bıraksınlar, gitsinler.