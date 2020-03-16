BÜLENT TİMURLENK

İki taraf da kötüydü, Ligler 3 hafta ertelenir

1- Her taraftar yaşı kadar derbi anısı biriktirdi. Bizler hikâyelerini yazdık. Harika goller, şampiyonluğu getiren derbiler, ezeli rakibini boğan tribünler… Kimse bir gün derbide yağmurun sesinin her şeyi bastıracağını tahmin edemezdi.

2- Eksik ve yorgun Başakşehir'i deviremeyen Trabzonspor'un aldığı sonuç derbide santraya yürürken Galatasaray için +1 motivasyon kaynağı olmalıydı ancak bunu sadece ilk 15 dakikada gösterdiler. Beşiktaş boş tribünler önünde 20. dakikadan sonra oyunu dengeye getirdi.

3- Geçen hafta Sivas'ta duran toplar dışında orta sahada Ömer evet aksamıştı ama onun ölüsü bu sezon Belhanda'ya formayı kaptırmaz. Faslı oyuncunun Galatasaray kariyerindeki derbilerden geriye hatırlanacak olan sadece gördüğü kırmızı kartlar olacak. Takımı 10 kişi oynattı.

4- Sergen Yalçın rakip analizde memleketin en akıllı hocalarından. Dün oyunu sahasında kabul edip özellikle Gökhan ve Boyd'u Onyekuru'ya yakın oynatıp Galatasaray'ın son haftalardaki favori hücum aksiyonlarını kırdı.

Maçın tamamında değil ama ara ara önde çok adamla yaptıkları presle de rakibi birinci bölgesinde hataya zorlayıp pozisyon bulmaya çalıştılar.

5- Beşiktaş maçın ilk yarısını önceki gün Fenerbahçe'nin 90 dakikada yaptığı gibi sıfır şutla tamamladıktan sonra G.Saray'ın 2. yarıda daha cesur olması gerekiyordu. Böyle bir atmosferde 'neden kötülerdi' diye sormanın manası yok. Bugünlerde herkesin derdi Koronavirüs'ken dünyada kim iyi ki!

6- Gökhan'ın sakatlığı sonrasında oyuna giren Lens kalan dakikaları taşıdı. Boyd da hücumda elinden geleni yaptı. Boateng ve Burak arasında iletişim yok. Adem Ljajic ise buz gibi derbide oyuna ısınmadan son düdüğü duydu.

7- G.Saray, F.Bahçe ve Sivas maçlarındaki referansı ile gelmişti derbiye. Ama sezonun ilk yarısında rakipleri çözemedikleri ve çoğu zaman top şişirdikleri renksiz futbola döndüler.

8- Terim, 2. yarıya Ömer'le başladı. Ama iki değişiklik için 89'a kadar bekledi. Kulübedekilere mi inanmıyordu yoksa sahadakilere mi çok güveniyordu...

9- Taraftar olmayınca dün iki büyük maçın nasıl küçüldüğünü izledik. TFF 3 haftalık ertelemeyi yarın UEFA'nın EURO 2020'yi 1 yıl ötelemesi sonrası alacaktır.