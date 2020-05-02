Altyapıya dönmeleri şart

FATİH DOĞAN

EURO'YU

Aktif Bank'ın 2016 yılından bu yana hazırladığı futbol ekonomisi raporları serisi EkoLig'e geçtiğimiz günlerde yeni bir araştırma daha ekledi.Kazancı'nın açıklamalarından önemli bölümler şöyle: "Avrupa'nın 5 büyük liginin bulunduğu ülkelerdeki erteleme kararlarını o günkü vaka/ölüm oranları ile karşılaştırarak bir tablo oluşturduk.""Ülkelerde ilk vakanın görülmesinin ardından müsabakalarla ilgili en hızlı karar alma sürecinin Türkiye'de gerçekleştiğini gördük. Süper Lig, bu anlamda Avrupa'nın en büyük liglerini geride bıraktı. Kulüplerin bu süreci minimum zararla atlatabilmeleri için altyapıya yönelmeleri gerekiyor.Dünya futbolunu zor günler bekliyor. Bu zor günlerde herkesin taşın altına elini sokması gerekecek."Avrupa futbolunda pasta büyüklüğünün 25 milyar Euro'yu geçtiğini belirten Kazancı, "En kötü senaryoda, kalan 1317 müsabakanın oynanmaması durumunda yaşanacak toplam finansal kayıp 3.5-4 milyar Euro'yu bulacak. Süper Lig'de kalan 72 maçın seyircisiz oynanması halinde kayıp 100 milyon TL'yi bulacak. Bir diğer senaryoda tüm maçlar iptal edilirse Süper Lig'in kaybı 1 milyar TL'ye ulaşacaktır. UEFA'nın Fransa'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği net gelir 830 milyon Euro'ydu. 2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası ise en fazla gelir elde edilen turnuva olması bekleniyordu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali ile Süper Kupa finalinin olmaması durumunda, UEFA'nın sadece maç günü gelirlerinden kaybı 15 milyon Euro'nun üzerinde olacaktır" diye konuştu.