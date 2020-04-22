Rüştü’yü neden istemedi?

BÜLENT TİMURLENK

Rüştü Reçber, taze bir röportajındadeyip Barça'daki eski hocasının kulaklarını çınlatmış. Hatırlayalım o günleri: R.Madrid'inpolitikası 3 yıldır sürerken, geride kalan 4 yılda, 2003'te yeni başkan Laporta önderliğinde beyaz sayfa açtı. O sayfaya Ronaldinho ile adını yazdıran Rüştü'ydü. Laporta, 2002 Dünya Kupası'nda etkilendiği Rüştü'ye hep destek verdi ama milli kaleci, talihsiz goller yed i ve genç eldiven Valdes, Rijkaard'ın gözdesiydi. Rijkaard, yabancı dil bilmeyen Rüştü'ye, defansla uyum için Valdes 1. tercihiydi. La Liga'dakuralı da Rüştü'nün önünü kapadı. O sezon Ronaldinho, Marquez ve Saviola bu kontenjanı dolduruyordu. Rüştü F.Bahçe'ye döndü, Rijkaard, Valdes ile 2 şampiyonluk, 1 Şampiyonlar Ligi kazandıNe futbola kattığı yeni taktikler ne kazandırdığı yıldızlar ne de kariyerine yazdırdığı kupalar. Guardiola'nın teknik adamlığına başka pencereden bakalım: Barcelona altyapısının çalıştığı veolarak bilinen tesislerdeİşi olmayan Cristobal, Barcelona idarecileri, teknik adamları ve futbolcuları yardımıyla hayatını idame ettiriyordu. Barça altyapısından yetişen Guardiola, 25 yıldır tanıdığı adamı, Camp Nou'da yedikleri yemeklere davet etti. Cristobal takımla yemek yerken Pep, futbolcularını keşfettiklerini söylüyordu. Camp Nou'da 2009'da kazanılan R.Madrid maçı sonrasında soyunma odasındaki sevince Cristobal ortak oldu. Birkaç saat sonra mutlu şekilde hayata veda etti.Şilili teknik adam Pellegrini, F.Bahçe'nin gündeminde(ymiş). Onun Real Madrid günlerini hatırlayalım.Real sezonu kupasız kapatmış, 6 yıldır da Ş.Ligi'nde nisan ayını göremiyordu. Pellegrini, başkan Perez'in çalıştığı 7. teknik adamdı. Sneijder ve Robben'in takımda kalmasını istediği halde iki Hollandalı'nın gidişine de engel olamayan Şilili teknik adam, Kaka'nın sakat olduğu sezonda Ronaldo ile takımı uçurdu ve Real o sezon geriden gelip aldığı maçlarla dikkat çekti.Rekor puana rağmen 2. oldu ve sezon içinde kapışmış olmalarını rağmen Guti, Pellegrini'nin takımın başında kalması gerektiğini söyledi. Son sözü elbette başkan söyledi ve Inter'de o sezon 3 kupa kazanan Mourinho, R.Madrid'in başına geçti, ilk röportajında dadedi.