22 Nisan 2020, Çarşamba
BÜLENT TİMURLENK
Rüştü’yü neden istemedi?

Rüştü’yü neden istemedi?

22.04.2020, Çarşamba

Rüştü Reçber, taze bir röportajında "Rijkaard bana karşı ön yargılıydı, forma vermedi" deyip Barça'daki eski hocasının kulaklarını çınlatmış. Hatırlayalım o günleri: R.Madrid'in "Los Galacticos" politikası 3 yıldır sürerken, geride kalan 4 yılda dibe vuran Barcelona, 2003'te yeni başkan Laporta önderliğinde beyaz sayfa açtı. O sayfaya Ronaldinho ile adını yazdıran Rüştü'ydü. Laporta, 2002 Dünya Kupası'nda etkilendiği Rüştü'ye hep destek verdi ama milli kaleci, talihsiz goller yed i ve genç eldiven Valdes, Rijkaard'ın gözdesiydi. Rijkaard, yabancı dil bilmeyen Rüştü'ye mesafeli durdu, defansla uyum için Valdes 1. tercihiydi. La Liga'da "AB dışından 3 futbolcu onbirde forma giyebilir" kuralı da Rüştü'nün önünü kapadı. O sezon Ronaldinho, Marquez ve Saviola bu kontenjanı dolduruyordu. Rüştü F.Bahçe'ye döndü, Rijkaard, Valdes ile 2 şampiyonluk, 1 Şampiyonlar Ligi kazandı

Pep Guardiola'nın misafiri Cristobal
Ne futbola kattığı yeni taktikler ne kazandırdığı yıldızlar ne de kariyerine yazdırdığı kupalar. Guardiola'nın teknik adamlığına başka pencereden bakalım: Barcelona altyapısının çalıştığı ve "Mini" olarak bilinen tesislerde 30 yıldır, bir taraftar her gün gençlere destek veriyordu. İşi olmayan Cristobal, Barcelona idarecileri, teknik adamları ve futbolcuları yardımıyla hayatını idame ettiriyordu. Barça altyapısından yetişen Guardiola, 25 yıldır tanıdığı adamı, Camp Nou'da yedikleri yemeklere davet etti. Cristobal takımla yemek yerken Pep, futbolcuların "başka hayatlar"ı keşfettiklerini söylüyordu. Camp Nou'da 2009'da kazanılan R.Madrid maçı sonrasında soyunma odasındaki sevince Cristobal ortak oldu. Birkaç saat sonra mutlu şekilde hayata veda etti.

Manuel Pellegrini'yi Guti de kurtaramadı
Şilili teknik adam Pellegrini, F.Bahçe'nin gündeminde(ymiş). Onun Real Madrid günlerini hatırlayalım. 10 yıl önce R.Madrid başkanı Perez, Mourinho'yu göreve getirmek için onun görevine son vermişti. Real sezonu kupasız kapatmış, 6 yıldır da Ş.Ligi'nde nisan ayını göremiyordu. Pellegrini, başkan Perez'in çalıştığı 7. teknik adamdı. Sneijder ve Robben'in takımda kalmasını istediği halde iki Hollandalı'nın gidişine de engel olamayan Şilili teknik adam, Kaka'nın sakat olduğu sezonda Ronaldo ile takımı uçurdu ve Real o sezon geriden gelip aldığı maçlarla dikkat çekti. Bir sorun vardı, Perez ona bütün sezon randevu vermemişti. Rekor puana rağmen 2. oldu ve sezon içinde kapışmış olmalarını rağmen Guti, Pellegrini'nin takımın başında kalması gerektiğini söyledi. Son sözü elbette başkan söyledi ve Inter'de o sezon 3 kupa kazanan Mourinho, R.Madrid'in başına geçti, ilk röportajında da "Guti'yi istemiyorum" dedi.
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