AHMET ÇAKAR

Jahovic’in kırmızı kartı yanlış!

Fenerbahçe çok ama çok önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Her ne kadar Jahovic'e gösterilen kırmızı kartı yanlış bulsam da Fenerbahçe'nin oynadığı futbol yakaladığı pozisyonlar açısından Antalya'yı sürklase etti. Özellikle şunu söyleyeyim; bu Ozan Tufan'a bir şeyler olmuş. Her maç çok iyi oynuyor. Ayrıca özellikle Caner futbola yeni başlamış gibi. Fenerbahçe hep istiyor. Sürekli bir coşku içerisinde... Ve ilk yarıda da rakibe oyun imkânı vermediler. İlk yarının son dakikasında Antalyaspor eksik kaldı. Bu kararı tartışılır. Zaten böylesine oynayan, kanatları mükemmel kullanan, kontrolü elinde bulunduran Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmış rakibine karşı maçı kazanmaması sürpriz olurdu. İkinci yarı maç tek kaleye döndü. Pelkas vurdu direkten, Gustavo vurdu yine direkten döndü. Sonra Cisse vurdu direkten çizginin üzerine düştü. Kaçan goller cabası. Her duran top, neredeyse önemli pozisyon oluyor. Fenerbahçe ezdikçe ezdi. Ve sonunda da Perotti'nin kurnazlığı ve oyun bilgisiyle haklı bir penaltı kazandı ve maçı kazandı. Aslında dün oynanan oyuna baktığımızda Fenerbahçe 7-8 gol atması içten bile değildi. Antalyaspor bir kere geldi, orada da Podolski'nin vuruş kalitesi golü getirdi. Hakemi tek bir pozisyon için eleştireceğim. Jahovic'e gösterdiği kırmızı kart hatalı. Jahovic topa hamle yaparken istemeden yaralamak kastı olmaksızın rakibin tendonuna basıyor. Kırmızı kart VAR daveti ile geldi. Yanlıştı... VAR hakemi Mete Kalkavan çok büyük yanlışlar içerisinde. Antalyaspor'un göğsünden sekip eline çarpan topta da davet etti ama Bahattin Şimşek haklı olarak devam ettirdi.