AHMET ÇAKAR

Hakem Palabıyık başarılı yönetti

Spor kamuoyu daha fazlasını bekliyordu. Gol bekliyordu, goller bekliyordu, ciddi pozisyonlar bekliyordu. Hiçbiri olmadı. Çok sayıda faul, çok sayıda kart... İşte dün gecenin özeti bu.

Tartışmasız dün gecenin hayal kırıklığı Galatasaray. Orta saha ve forvet sahada hiç yoklar. Taylan enerjik görünse de gereksiz işler yapmaya çalışırken top kaptırdı ki inanılır gibi değil. Taylan'dan ilerisi bomboş. Arda, Feghouli, Belhanda, dolayısıyla Falcao, bunlar sahada var mıydı, yok muydu belli değil.

Garip bir maç oldu. Her iki takım da ama özellikle Fenerbahçe, orta sahayı çok rahat geçtiler. Basketbol gibi adeta. Bir bakıyorsunuz Gustavo topu kapıyor, 30 metre sonra top atıyor, Thiam ya da Valencia G.Saray ceza alanı içindeler. Bu sefer bunlar topu kaptırıyor, bir bakmışınız top F.Bahçe ceza sahası civarında.

Dedik ya tuhaf bir maç oldu. Ama daha tuhafı şu, bu kadar ceza alanına çabuk gelinen maçta insanları 'ah bu da kaçar mıydı' dedirtecek tek bir pozisyon yok.

İkinci yarı genelde F.Bahçe'nin üstünlüğüyle geçti. Fakat Valencia olsun, Thiam olsun hareketli olsalar da bal yapmayan arı gibiler. Özellikle Gustavo çok iyi oynadı. Ozan geçmiş maçların aksine daha ilerideydi. Sonuçta iki takım da memnun. G.Saray maç öncesi favoriydi ama dün asla favori gibi oynamadı, beraberliğe şükretsinler.

F.Bahçeli oyuncular geçen hafta 9 kişilik Hatay'ı yenememişti ama bence dün gece G.Saray'dan daha iyi oynadılar ve özellikle ikili mücadelelerde daha fazla ayakta kaldılar.

Ali Palabıyık'ı 1-2 hatası dışında başarılı buldum. Sosa ve Taylan'a gösterdiği kartlar yanlış ve özellikle son saniyede orta sahada bir faul verdi ki herhalde yanlış gördü. Ama bu kadar kartın gösterildiği bir G.Saray-F.Bahçe derbisi için kötü yönetti demek haksızlık olur.