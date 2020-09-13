AHMET ÇAKAR

Penaltı öncesinde faul VAR’dı!

Kim ne derse desin Galatasaray kadrosu Türkiye'nin en geniş ve en iyi kadrosu... Belki Başakşehir'le kıyaslayabiliriz. Her mevkide önemli oyuncuları var. Ama hâlâ orta saha diyorlar. Hoca diyor, taraftar diyor... Tamam fazla mal göz çıkartmaz ama bu dakikadan sonra transfer yapılmasa bile Galatasaray kadrosu dün gece gösterdi ki Türkiye'nin en iyilerinden biri... Son vuruşlar iyi olsa belki de Galatasaray tarihinin Süper Lig'deki gol rekorunu kıracak. Bir ilk yarı oynadılar ki 3 gol attılar ama 7-8 olabilirdi. Hele 33. dakikada Antep kalecisi Günay, bir dakika içinde 3 tane yüzde yüz gol kurtardı. Falcao golleriyle döndü. Arda fizik olarak iyileştiğinde hem lider olarak hem de kalite olarak büyük katkı sağlayacak. Yeni alınan Norveçli sağ bek Omar, çok olumlu sinyaller verdi. Taylan, asla sırıtmadı. Luyindama sakatlıktan yeni döndü ağır ve tedirgin ama o da toparlayacak. Ama belki de en önemli katkıyı Emre Kılınç yapacak. Hem golünü attı hem de sistemsel olarak Galatasaray'a önemli katkılar verecek gibi duruyor. Geçen sene Seri- Lemina vardı ama bu sene Emre Kılınç ve Arda geldiler. Sakın bu oyuncuları yabana atmayın. Konsantre olup, güçleri yerinde olduğunda herbiri birer maç kazandırabilir. Kaldı ki Babel, kürkçü dükkanına dönmüş, Diagne o da kürkçü dükkanında... Ve bunlar görünüşe bakılırsa ilk 11'in oyuncuları değil. Ama böyle yedek hangi takımda var. Dolayısıyla Galatasaray taraftarının dünkü maç özelinde lig maratonuna baktığımızda tedirgin olmasına hiç gerek yok.

Genç hakem Bahattin Şimşek'i genel anlamda beğendim. Sıkıntılı durum VAR uygulaması. G.Saray lehine VAR yardımıyla verdiği karar doğru. Her ne kadar top vücuttan sekip açık kola çarpıyorsa da kol açık olduğu için penaltı kararı doğru. Fakat bu penaltıdan hemen önce Taylan'ın yaptığı bir faul var ve maalesef VAR burada faulü tespit edemedi.