AHMET ÇAKAR

Penaltı kararı doğru değildi!

G.Saray, dün gece özellikle ilk yarıda son şampiyon Başakşehir'i sahadan sildi. Bazı oyuncular çok toparlamış. Örneğin Marcao… Çok iyi oynadı. Luyindama da maç eksikliğini giderince belki de Türkiye'nin en güçlü defans göbeği onlar olacak. Taylan dün gece sahanın yıldızı oldu. Ahtapot gibi. Çok güçlü, devamlılığı var, az da pozisyon hatası yapıyor. Belhanda, Feghouli iyiler. Hele hele Arda, fizik olarak hazır hale geldiğinde belki de bu seneye damgasını vuracak. Aslında G.Saray, pandemi öncesinde de çok iyi duruma gelmişti ama salgın onları bitirdi… Bugün oynanacak F.Bahçe maçını seyrettikten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; şu an Türkiye'nin en hazırı ve kadro kalitesi en genişi G.Saray! Düşünebiliyor musunuz… Babel ve Diagne ilk 11 oyuncusu değil. Ama bunlar başka takımda olsa, ilk 11'e ilk koyulacak oyuncular.

İlk devre penaltı ile golü bulan G.Saray, ikinci yarı daha kontrollü ve kontratak oynamaya çalıştı. Gol de yiyebilirlerdi ama daha fazla gol de bulabilirlerdi. Belhanda'nın attığı gol tam bir ekip çalışması. Diagne getiriyor, içeri kesiyorlar. Babel harika bir asist yapıyor. Belhanda da ayak üstü ile açık köşeye topu bırakıyor. Başakşehir geçen seneki Başakşehir değil. Adeta futbolcular doymuşlar. İdealleri kalmamış gibi oynuyorlar. Ama kadro kalitesine baktığımızda toparlanacakları muhakkak.

Gelelim hakeme… Kötü bir maç yönetti. Verdiği penaltı, VAR daveti ile çalındı. Penaltı değil! Neden değil? Çünkü Luyindama ile Demba Ba kafaya çıkıyor, Demba Ba'nın kolu doğal konumunda ve top Luyindama'nın kafasından sekip kola çarpıyor. Bence penaltı yanlış. Ama bu penaltı için VAR daveti olurken neden ilk yarıda Luyindama'nın Demba Ba'ya son adam olarak yaptığı faulde kırmızı kart için davet etmiyor? İnanılır gibi değil.