Tahir Kıran Gedson Fernandes transferinin perde arkasını anlatı!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar kiraladı. Bu transferin ardından başkan Tahir Kıran açıklamalarda bulundu. Kıran, "Gedson Fernandes'i Benfica Kulübü'nden kiraladık. Tamamen bedelini biz ödüyoruz. Beşiktaş'ın sezon sonundaki tasarrufu Beşiktaş ve Benfica'ya ait." ifadelerinde bulundu.
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