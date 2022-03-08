MHK'nin vermek istediği mesajı A Spor'a açıkladı! "FIFA ve IFAB'ı tanımam"
Spor yazarı Tahir Kum, A Spor canlı yayınına bağlanarak MHK'nın verdiği flaş hakem kararının altındaki mesajı açıkladı. Kum, "Bu olay gençleştirme diyerek geçiştirilemez. Kulüpler Birliği 'Biz gençleri istiyoruz' demişlerdi ancak o kulüpler aynı hakemlere isyan bayrağı çekti. Kulüplerin hakemlere bu kadar karışmaması lazım. TFF buna izin verdi. Kulüplerimiz iyi niyetli değil. Yapılan eylem IFAB'a ve FIFA'ya aykırı bir olay. TFF 'Ben IFAB, FIFA, kitap ve defter tanımam' dedi.
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