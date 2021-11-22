22 Kasım 2021, Pazartesi
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Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski Galatasaray - Fenerbahçe derbisini A Spor'a yorumladı!
Kuzey Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Dev derbiyi yorumyalan deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi çok yüksek kalitede oynanan bir maçtı. İzleyiciler ilginç bir maça tanıklık etti. Galatasaray çok iyi oynadı ve daha fazla pozisyona giren taraftı. Ancak Fenerbahçe eline geçen fırsatları değerlendirip karşılaşmayı kazandı. Derbideki atmosfer de muhteşemdi. Türk Milli Takımı'nın düşüş yaşamasına üzüldüm. Bence kırılma noktası 3-3 biten Letonya maçıydı. Ancak Türkiye yine de geri dönmesini bildi. Takımın kalitesi çok yüksek. Umarım Türkiye Dünya Kupası'ndaki yerini alır" dedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
22.11.2021
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