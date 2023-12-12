Video Spor Toto Süper Lig Videoları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı! Liglere uzun süre ara verilecek mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıkladı! Liglere uzun süre ara verilecek mi?

Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Hakem Halil Umut Meler'i ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalarının tamamı...

12 Aralık 2023 | 13:48
VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu. Hakem Halil Umut Meler'i ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Bak'ın açıklamalarından satır başları:

Kıymetli hakemimiz Halil Umut Meler'i ziyaret ettik. Bu yaşadığımız olay hepimizi derinden üzdü. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Olayla ilgili İçişleri ve Adalet bakanlarımızla görüştük. Olay, mahkemeye intikal etti. Adli olarak devam ediyor. Yeniden birlik ve beraberlik için, spordaki hakem baskısını da azaltacak şekilde herkese görev düşüyor. Spordaki tüm ögelerin kendine düşen sorumlu olması gerekiyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Buna ihtiyacımız var. Halil Umut Meler kardeşimizle konuştuk. Ben de eski hakemim. Onu çok iyi anlıyorum. Tüm camiayı üzdü bu olay. Bunları spor camialarında görmek istemiyoruz. Bunla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu yakınen takip ediyor. Hakem kardeşimizi aradı. Futbolun değerli üyelerine büyük görev düşüyor. Seyircimize de görev düşüyor. Bu olayı milat olarak görelim. Seyircisinden, teknik direktörüne, sporcusuna, bizlere görev düşüyor. Hepimiz çaba harcamalıyız. Türk sporunun değerini artırmak için çabalamalıyız. EURO 2032'yi organize edeceğiz. Bu olayın altından birlikte kalkacağız.

Halil Umut Meler hakemliğe devam edecek mi?

- Onu kendisine sorarız.

Liglere çok uzun ara verilecek mi?

- Zannetmiyorum.

Faruk Koca, tekrar spor müsabakalarına girebilecek mi?

- 6222'deki düzenlemeler, koşullar, UEFA ve TFF kriterleriyle bir karar verilir. Değerlendirilir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:15
Bakan Bak açıkladı! Liglere uzun süre ara verilecek mi? 12 Aralık 2023 | 12:00
03:30
Başkan Erdoğan, Meler ile görüştü! 12 Aralık 2023 | 12:00
04:41
Büyükekşi'den EURO 2023 açıklaması! Ertelenecek mi? 12 Aralık 2023 | 12:00
06:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Böyle bir olay görmek istemiyoruz 12 Aralık 2023 | 12:00
11:42
Büyükekşi: Tüm ligleri süresiz erteliyoruz! 12 Aralık 2023 | 12:00
01:15
İşte Halil Umut Meler'in son durumu! "Kafa tramvası sebebiyle..." 12 Aralık 2023 | 12:00
00:34
Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı! 11 Aralık 2023 | 12:00
02:13
Büyükekşi: Türk futboluna yumruk atıldı! 11 Aralık 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN