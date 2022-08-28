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Erman Toroğlu Trabzonspor Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Taş devri"

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "İki takımda taş devri futbolu oynuyor. Oynanan futbol fiyasko." dedi.

28 Ağustos 2022 | 22:59
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