Erman Toroğlu Trabzonspor Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Taş devri"
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, "İki takımda taş devri futbolu oynuyor. Oynanan futbol fiyasko." dedi.
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