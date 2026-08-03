Video Transfer Raporu Videoları Zeki Uzundurukan: 'Salah, Yüzde 90 Trabzonspor'a Gelecek' / A Spor / Transfer Raporu Full Bölüm

Zeki Uzundurukan: "Salah, Yüzde 90 Trabzonspor'a Gelecek" / A Spor / Transfer Raporu Full Bölüm

Zeki Uzundurukan: "Salah, Yüzde 90 Trabzonspor'a Gelecek" / A Spor / Transfer Raporu Full Bölüm / 02.08.2026 👉 A Spor YouTube Kanalına Abone Ol

03 Ağustos 2026 01:58
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