Video Sabah Sporu Videoları Saffet İşler: "Galatasaray’ın Juventus Karşısında Mağlup Olacağını Düşünmüyorum" / A Spor

Saffet İşler: "Galatasaray’ın Juventus Karşısında Mağlup Olacağını Düşünmüyorum" / A Spor

Saffet İşler: "Galatasaray’ın Juventus Karşısında Mağlup Olacağını Düşünmüyorum" / A Spor / Sabah Sporu Full Bölüm / 25.02.2026 👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla

25 Şubat 2026 | 14:58
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Okan Buruk'un Rövanş Maçında İlk 11 Tercihi Nasıl Olacak? Juventus - Galatasaray 25 Şubat 2026 | 03:58
Saffet İşler: "Galatasaray’ın Juventus Karşısında Mağlup Olacağını Düşünmüyorum" / A Spor 25 Şubat 2026 | 02:58
Galatasaray, Juventus’un Yıldızına Gözü Dikti! Hedef Koopmeiners 25 Şubat 2026 | 11:58
Beşiktaş'a Japon Sol Kanat: Kaoru Mitoma! 25 Şubat 2026 | 11:58
"Barış Alper ve Osimhen'in Rövanş Maçında da Etki Edeceğini Düşünüyorum!" | Nevzat Dindar 25 Şubat 2026 | 11:58
Galatasaray'da Osimhen Rüzgarı! "Galatasaray’ın Yüzde 70’i Saha İçinde Olduğu Zaman Victor Osimhen" 24 Şubat 2026 | 01:58
Trabzonspor'da Onuachu Fırtınası! Paul Onuachu Adeta Tarih Yazıyor! 24 Şubat 2026 | 11:58
Avrupa Futbolunda Son Durum Ne? Hüseyin Özkök Gelişmeleri Detaylarıyla Aktardı... 24 Şubat 2026 | 11:58

Son 24 Saatte En Çok İzlenenler

BİZE ULAŞIN