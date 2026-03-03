Video Sabah Sporu Videoları Galatasaray'da Hedef Koopmeiners! Okan Buruk'tan Transfer İçin İlk Hamle Geldi...

Galatasaray'da Hedef Koopmeiners! Okan Buruk'tan Transfer İçin İlk Hamle Geldi...

Galatasaray'da Hedef Koopmeiners! Okan Buruk'tan Transfer İçin İlk Hamle Geldi... 👉 A SPOR YouTube Canlı Yayın İçin Tıkla

03 Mart 2026 | 11:58
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

"Galatasaray, Yunus Olmadığında Temel Oyun Felsefesini Sahaya Yansıtmakta Zorlanıyor" / A Spor 03 Mart 2026 | 03:58
Mahmut Alpaslan:"Trabzonspor, Kısıtlı Kadroya Rağmen Her Türlü Şampiyonluğa Aday Takımlardan Birisi" 03 Mart 2026 | 12:58
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Hafta Heyecanı Başlıyor! Grup Aşamasında Kritik Viraj! İşte Detaylar... 03 Mart 2026 | 11:58
Galatasaray'da Hedef Koopmeiners! Okan Buruk'tan Transfer İçin İlk Hamle Geldi... 03 Mart 2026 | 11:58
Kartal'ın Pençesi Emmanuel Agbadou! Beşiktaş'ın Yeni Stoperi Agbadou Hakkını Verdi! 03 Mart 2026 | 11:58
Transferde Nokta Atışı Hamle! "Uğurcan Çakır’ın Transferinde Doğru Bir Karar Verildiğini Görüyoruz" 03 Mart 2026 | 11:58
Okan Buruk, Alanyaspor Karşısında Nasıl Bir İlk 11 Tercih Etmeli? Mahmut Alpaslan Yorumladı... 03 Mart 2026 | 11:58
Eşleşme İçin Çarpıcı Yorum: "Liverpool Büyükse Sen de Galatasaray'sın" 02 Mart 2026 | 01:58

Son 24 Saatte En Çok İzlenenler

BİZE ULAŞIN