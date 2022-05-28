FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçeli isim için sert sözler! "Reklam yıldızı"
Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi sürüyor. Uzun zamandır takımdan yoksun kalan yıldız isim çalışmalarını tek başına sürdürüyordu. Başkan Ali Koç ve yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılan Mesut'un takıma katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Mesut Özil hakkında konuştu. Zeybek, "Mesut ve Ozan'ın bu takıma dönmesini istemem. Hiçbir futbolcuya bu kadar şans verilmedi. 2,5 aydır ciddi çalışmıyor. Endonezya'da görüyoruz kendisini. Kafasında reklam yıldızı imajı oluşturuyor gibi duruyor." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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