Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu!
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 26 Ekim Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde yarışmacıya sorulan 200 bin TL'lik Fatih Terim sorusu geceye damgasını vurdu. İşte o soru...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:01
Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu! 26 Ekim 2025 | 12:00
06:15
Şahika Ercümen Gazze için dalıp dünya rekoru kırdı 17 Ekim 2025 | 12:00
00:06
Norveç taraftarlarından İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü 11 Ekim 2025 | 12:00
05:24
Şampiyon Golbol Milli Takımlar'ımız yurda döndü! 06 Ekim 2025 | 12:00
01:32
"Avrupa ve Dünya Olimpiyat şampiyonları çıkmasını istiyoruz" 06 Ekim 2025 | 12:00
02:37
Kırkpınar şampiyonlarından Başkan Erdoğan'a ziyaret 05 Ekim 2025 | 12:00
02:30
Defne Kurt: Uzun vadeli hedefim olimpiyatlar 02 Ekim 2025 | 12:00
Bugün
- Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten Osimhen'in sözleşmesi için açıklama!Galatasaray 24 Ekim 2025 | 01:26