Galatasaray taraftarı Fenerbahçe derbisi öncesi Kadıköy'e geldi
Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e vardı.
