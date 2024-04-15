Galatasaray'ın golünde iptal kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı!
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Bu mücadele sonraısnda A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların iptal edilen golünü değerlendirdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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