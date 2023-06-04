Galatasaray sosyal medyadan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme yaptı!
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti ve daha önce garantilediği şampiyonluğu derbinin ardından kutlamaya geçti. Sarı-kırmızılılar sosyal medya üzerinden ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermede bulundu.
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