İşte Galatasaray'ın yeni marşı!
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, hazırlanan "Sahibisin Kalbimin" adlı yeni marşı yayınlandı. (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:11
İşte Galatasaray'ın yeni marşı! 05 Nisan 2023 | 12:00
03:46
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en büyük adayıyız! 12 Kasım 2022 | 12:00
08:32
Adana Demirspor U17 1-2 Galatasaray U17 MAÇ ÖZETİ (Elit U17 Gelişim Ligi Üçüncülük Maçı) 08 Haziran 2022 | 12:00
03:13
G.Saray'da F.Bahçe derbisi öncesi son durum ne? 10 Nisan 2022 | 12:00
00:57
Canlı yayında açıkladı! "Torrent Gedson'a sıcak bakmıyor" 24 Ocak 2022 | 12:00
12:04
G.Saray - Terim ayrılığının perde arkası! Toroğlu açıkladı 10 Ocak 2022 | 12:00
03:08
Cimbom'dan Kerem hamlesi! Serbest kalma bedeli ise... 26 Kasım 2021 | 12:00
00:14
Fatih Terim kızı Buse ile dans etti! İşte o görüntüler 19 Ekim 2021 | 12:00