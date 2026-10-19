Trabzonspor derbide Beşiktaş'ı mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Trabzonspor, 4. sıraya yükseldi.

15 puanda kalan Beşiktaş ise 5. sıraya geriledi.

9. haftada Trabzonspor Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olurken, Beşiktaş ise sahasında Başakşehir FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopion maçının ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda Kups Kuopion maçının ilk 11'inde forma giyen Mendy ve Bouchouari yabancı oyuncu kontenjanı, Melih Kabasakal kırmızı kart cezası, Onuachu sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Samet Akaydin ve Cenk Özkacar yedek kulübesinde yer aldı. Bu oyuncuların yerine Fabiona, Muçi, Dju, Savic, Nwaiwu ve Cabral ilk 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor'da ayrıca Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç ve genç kaleci Onuralp Çevikhan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYEMEDİ

Beşiktaş'ta iki oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemedi.

Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ilk 11'de görev aldı.

Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşmasına göre 11'de yer alan Ouattara, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Oh'un yerine Salih Özcan, Cerny, Miretti, Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz olmak üzere 5 değişiklik yapıldı.

KAPALI GİŞE

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Karşılaşmanın biletlerini tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla konuk takım taraftarları da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyonluğuna ulaşan Havvanur Kethüda ve antrenörü Muhammet Çat için Beşiktaş karşılaşması öncesinde Papara Park'ta bir tören düzenlendi.

Karşılaşma öncesi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çeldi.

14. dakikada Cerny'in sağ taraftan pasında yakın mesafeden Vlahovic'in şutunda, Nwaiwu yatarak topa müdahale etti.

15. dakikada Miretti'nin ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.

17. dakikada Cerny'in ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Onana iki hamlede meşin yuvarlağı kotrol etti.

21. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol taraftan Muçi'nin şutunda Ozan Tufan, kaleci Nübel'den dönen topu yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda, kaleci Nübel iki hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Muçi'nin pasında sağ çaprazda yakın mesafede kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Franculino'nun şutunda, Nübel tehlikeyi önledi.

42. dakikada Trossard'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana'nın çeldiği topu Murillo tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

43. dakikada Aral Şimşir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, kaleci Nübel yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

54. dakikada Cerny'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Vlahovic'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topa sahip oldu.

64. dakikada Cerny'in sağdan ortasında Miretti'nin gelişine şutunda, top üsten auta gitti.

70. dakikada Cerny'in sağ taraftan getirdiği topta son olarak Trossard'ın sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Muçi'nin pasında Saviolo'nun düzgün vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

71. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Franculino'nun pasında ceza alanı içinde Salah, topu yerden filere gönderdi: 2-0

79. dakikada İlhan Fakılı'nın şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.

82. dakikada Nübel, önce Saviolo'nun ardından da Salah'ın şutlarında topu önleyerek mutlak pozisyonlarda gol izni vermedi.

87. dakikada İlhan Fakılı'nın ceza alanı hemen dışından sert şutunda, Onana topu kornere çeldi.

Ev sahibi takım, maçtan 2-0 galip ayrıldı.