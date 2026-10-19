Trabzonspor, Beşiktaş karşısında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş dev derbide kozlarını paylaştı. Bordo mavililer müsabakanın 31. dakikasında penaltı itirazında bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor ve Beşiktaş haberleri (TS BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadelenin 31. dakikasında penaltı bekledi. Muçi'nin kornerden kullandığı vuruşta Trabzonsporlu futbolcular, topun Beşiktaşlı Agbadou'nun eline çarptığına dair itirazlarda bulundu. Hakem Cihan Aydın ise oyunu devam ettirdi. İŞTE O ANLAR:







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