Muhammed Salah gol krallığında zirvede!
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Beşiktaş maçında da golünü attı ve Trendyol Süper Lig'de gol krallığında zirveye yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Bordo-mavili ekibin 2. golünü kaydeden Muhammed Salah, Trendyol Süper Lig'de 8 gole ulaşarak gol krallığında da zirveye yükseldi.
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
Muhammed Salah: 8 gol
Vedat Muriç: 7 gol
Eldor Shomurodov: 7 gol
Gift Orban: 7 gol
Victor Osimhen: 6 gol
Dusan Vlahovic: 6 gol