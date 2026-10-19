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Muhammed Salah gol krallığında zirvede!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Beşiktaş maçında da golünü attı ve Trendyol Süper Lig'de gol krallığında zirveye yükseldi.

Giriş Tarihi:
Muhammed Salah gol krallığında zirvede!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Bordo-mavili ekibin 2. golünü kaydeden Muhammed Salah, Trendyol Süper Lig'de 8 gole ulaşarak gol krallığında da zirveye yükseldi.

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

Muhammed Salah: 8 gol

Vedat Muriç: 7 gol

Eldor Shomurodov: 7 gol

Gift Orban: 7 gol

Victor Osimhen: 6 gol

Dusan Vlahovic: 6 gol

#Beşiktaş #Trendyol Süper Lig #Dusan Vlahovic #Trabzonspor #Gift Orban #Victor Osimhen #Vedat Muriç #Muhammed Salah
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