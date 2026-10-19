Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti! Derbi uzmanı...

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Dev karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla bordo mavililer oldu. Öte yandan Fırtına'nın yeni teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş derbisini de kazanarak 2'de 2 yapmış oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)