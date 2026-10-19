Thomas Reis, Trabzonspor tarihine geçti! Derbi uzmanı...
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Dev karşılaşmada gülen taraf 2-0'lık skorla bordo mavililer oldu. Öte yandan Fırtına'nın yeni teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş derbisini de kazanarak 2'de 2 yapmış oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış karşılaşmasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı ağırladı.
Dev maçta gülen taraf 2-0'lık skorla bordo mavililer oldu. Fırtına'nın golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş maçını da kazanarak derbilerde 2'de 2 yapmış oldu.
Eylül ayında takımın başına geçen 53 yaşındaki hoca, 4. haftada çıktığı Galatasaray mücadelesini 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.