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Ozan Tufan Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Borda-mavili ekipte Ozan Tufan takımının ilk golünü attı. Milli oyuncu kariyerinde Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor. İşte Ozan Tufan'ın Beşiktaş maçları karnesi.

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Ozan Tufan Beşiktaş maçlarını boş geçmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk golünü Ozan Tufan kaydetti.

Ozan Tufan bu golle beraber kariyerinde Beşiktaş ağlarını 6. defa sarsmış oldu.

İşte Ozan Tufan'ın Beşiktaş maçları karnesi:

15.02.2015 | Beşiktaş-Bursaspor | 1 Gol

22.12.2019 | Fenerbahçe-Beşiktaş | 1 Gol

29.11.2020 | Fenerbahçe-Beşiktaş | 2 Gol

21.03.2021 | Beşiktaş-Fenerbahçe | 1 Gol

19.10.2026 | Trabzonspor-Beşiktaş | 1 Gol

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