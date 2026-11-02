Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Trabzonspor ile Beşiktaş yenişemedi! İşte maçın özeti

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. İşte ayrıntılar.. | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi:
Trabzonspor ile Beşiktaş yenişemedi! İşte maçın özeti

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta takımlar skor üretmeyi başaramadı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 20, Trabzonspor ise 19'a çıkardı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis de maçı statta izledi.

#Trabzonspor #Trabzon #Thomas Reis #Beşiktaş
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe arsaVev Real Sociedad ile eşleşti
Sonraki Haber
F.Bahçe arsaVev Real Sociedad ile eşleşti