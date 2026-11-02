Trabzonspor ile Beşiktaş yenişemedi! İşte maçın özeti
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. İşte ayrıntılar.. | Son dakika spor haberleri
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçta takımlar skor üretmeyi başaramadı.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 20, Trabzonspor ise 19'a çıkardı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis de maçı statta izledi.