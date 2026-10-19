CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Andre Onana'dan harika kurtarışlar!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavili ekibin kalecisi Andre Onana kurtarışlarıyla fark yarattı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Andre Onana'dan harika kurtarışlar!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında bordo-mavili ekibin kalecisi Andre Onana kurtarışlarıyla fark yarattı.

10. dakikada Olaitan'ın ceza sahasında vurduğu kafayı köşeden çıkardı.

41. dakikada ise Leandro Trossard'ın ceza sahasının köşesinden yaptığı plaseyi kurtardı.

#Trendyol Süper Lig #Beşiktaş #Andre Onana #Leandro Trossard #Trabzonspor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Trabzonspor derbide penaltı bekledi!
Sonraki Haber
Trabzonspor derbide penaltı bekledi!